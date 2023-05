Prefeitura de Americana finaliza recapeamento das ruas São Gabriel e Açucenas

Vias receberam recursos tanto do Finisa quanto do Programa Desenvolve SP

Serviço foi concluído na última sexta-feira - Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana concluiu na última sexta-feira o recapeamento asfáltico da Rua Açucenas, entre as ruas dos Antúrios e das Tulipas, na Cidade Jardim, e da Rua São Gabriel, entre as ruas Theodoro Guilherme Redher e São João, no São Vito.

O segundo trecho inclui também a revitalização da alça de acesso para a Avenida Antônio Pinto Duarte e a Rua Santo Antônio, entre a Avenida Paschoal Ardito e a Rua São Gabriel.

O recapeamento da Rua São Gabriel foi orçado junto ao da Rua Orlando Dei Santi, finalizado na última quarta-feira (24). As duas obras custaram R$ 2.413.025,91, provenientes da linha de crédito do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

Já na Rua das Açucenas, os recursos são do Programa Desenvolve SP, do Governo de São Paulo, no valor de R$ 12,3 milhões, que incluem também o recapeamento de outras 23 vias. A verba foi intermediada pelo deputado estadual André do Prado (PL) e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).