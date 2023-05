Prefeitura de Americana finaliza recapeamento da Rua Orlando Dei Santi

Recape terminou nesta quarta-feira - Foto: Guilherme Frezzarin / Prefeitura de Americana

A Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) de Americana finalizou nesta quarta-feira (24) o recapeamento da Rua Orlando Dei Santi, entre a Avenida Antônio Pinto Duarte e a Rua Cecim Abraão Elias.

“Mais uma via com grande fluxo de veículos fresada e recapeada em Americana. Nos próximos dias finalizaremos os demais trechos da Rua São Gabriel. Seguimos trabalhando na recuperação da malha viária”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A equipe da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) inicia nesta sexta a sinalização de solo de toda a via. O investimento para execução do recape é de R$ 2.413.025,91, recurso proveniente da linha de crédito do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

Esse valor também contempla o recapeamento da Rua São Gabriel, no trecho entre a Avenida da Saúde e a Rua São João, e a alça de acesso da Rua São Gabriel para a Avenida Antônio Pinto Duarte. O recapeamento das vias está sendo executado pela empresa FFL Engenharia, vencedora do processo licitatório.

Semáforo

A Utransv também vai implantar, nesta sexta-feira, um semáforo de três fases na Avenida Brasil, na altura das ruas das Paineiras e Bolívia.

Objetivo é melhorar a fluidez – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Com o equipamento, o motorista que está na Avenida Brasil, sentido Centro, e fará a conversão para a Rua Bolívia terá, por um tempo, os dois semáforos abertos, de forma a vai evitar o atual congestionamento na faixa esquerda da avenida, segundo a prefeitura. Neste momento, o semáforo da Avenida Brasil, sentido bairro, ficará fechado por um período.

“Com essa alteração, vai melhorar a fluidez no trânsito, principalmente, para o motorista que fará a conversão na Avenida Brasil sentido Rua Bolívia”, afirmou o secretário adjunto da Utransv, Marcelo Giongo.