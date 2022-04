Prefeitura de Americana fecha PS de Covid após diminuição de casos

Agora, triagem será realizada na recepção do Hospital Municipal, e casos de sintomas gripais serão direcionados à ortopedia

A unidade havia sido destacada para os pacientes com sintomas gripais no início da pandemia, em março de 2020 - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana fechou, na última sexta, o PS (Pronto-Socorro) dedicado aos atendimentos de casos suspeitos de Covid-19 no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A unidade havia sido destacada para os pacientes com sintomas gripais no início da pandemia, em março de 2020.

De acordo com nota da administração, a unificação da recepção do PS para todos os atendimentos acontece após a diminuição dos atendimentos de casos suspeitos de coronavírus. Americana registrou este ano 7.438 casos em janeiro, 3.687 em fevereiro e 990 em março. No total, desde o início da pandemia, o município contabiliza 37.797 ocorrências.

Agora, ao passar pela recepção, o paciente diagnosticado com síndrome gripal é encaminhado ao setor de ortopedia, sendo separado dos demais casos. “Ressalta-se que este procedimento tem autorização da Vigilância e está de acordo com o momento atual da pandemia”, trouxe nota da prefeitura.

Segundo o médico infectologista Arnaldo Gouveia Junior, a medida faz sentido, já que não se justifica mais ter espaço físico e equipes de médicos e enfermeiros dedicados só para esses casos.

“Quando você monta um pronto-socorro para respiratório, você tem um grupo só para atender a essa população, ou seja, você tira esses profissionais do atendimento geral. Isso faz sentido quando você tem um movimento suficiente para manter esse pessoal, se não vai ficar com a equipe ociosa e os outros sobrecarregados. Já nas últimas semanas caiu muito o movimento de doença respiratória”, explicou.

Ainda de acordo com o médico, no fim do ano a cidade registrou um surto de Covid e gripe, mas agora está mantendo um espaço nos casos.

Sobre o surgimento de novas cepas do vírus, o médico explicou que a Covid-19 não vai embora. “Eu creio que periodicamente vai ter um aumento de casos, mas nada comparado aos dois últimos anos. As pessoas vão pegando, elas vão ficando imunizadas. O vírus vai se modificando, fica mais brando”.