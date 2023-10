Prefeitura de Americana faz recuo para instalar novo ponto de táxi no Centro

Obra acontece no trecho paralelo ao Terminal Metropolitano, entre o Calçadão e a Rua 12 de Novembro

A Prefeitura de Americana retirou parte da calçada da Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro, para a instalação de um novo ponto de táxi, com vagas para cinco carros.

A obra começou neste domingo (29) e ocorre num trecho paralelo ao Terminal Metropolitano, entre o Calçadão e a Rua 12 de Novembro.

Obra do novo ponto de táxi na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A administração também já implantou as guias no recuo. Na sequência, haverá a aplicação da massa asfáltica e a sinalização viária no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É um desejo antigo dos taxistas que estão no Calçadão desde a construção do novo terminal. Vamos construir um local mais adequado e com melhores condições para esses profissionais”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Durante o serviço, o trecho entre o calçadão e a Rua 12 de Novembro terá apenas uma faixa de rolamento para os veículos. A outra será interditada e sinalizada pela Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A unidade pede atenção aos motoristas que trafegam pelo local. “Pedimos paciência aos motoristas nesse período da obra e muito cuidado com os pedestres”, afirmou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Sem prazo para terminar

A prefeitura não divulgou um prazo para o fim da obra. “Para que seja efetuada a aplicação da massa asfáltica, é preciso alguns dias de estiagem para que o trabalho não seja prejudicado. Será necessária a troca de solo, pois o mesmo se encontra com muita lama. Por isso, não é possível indicar uma previsão de data”.