Prefeitura de Americana faz demolição de unidade de saúde inacabada no Jardim dos Lírios

A Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) de Americana realizou, nesta terça-feira (20), a demolição de um prédio inacabado na Rua dos Lilases, no Jardim dos Lírios.

Construção foi iniciada em 2010, mas estava parada desde 2012 – Foto: Divulgação

A construção, iniciada em 2010 por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal, estava projetada para ser uma unidade de saúde, mas ficou abandonada desde 2012.

Devido à falta de conclusão da obra em gestões anteriores, a prefeitura foi obrigada a devolver os recursos destinados pelo governo federal para a construção. Diante disso, a demolição tornou-se necessária.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota, a administração afirmou que a ação foi realizada por ordem judicial e também atendendo aos pedidos dos moradores vizinhos.

O prédio representava riscos estruturais e oferecia condições precárias. Além disso, tornou-se um local utilizado para o descarte irregular de lixo e entulho, além de servir como abrigo para usuários de drogas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A demolição contou com a presença do vereador Fernando da Farmácia (PTB), autor de proposições que questionaram a administração sobre o estado da obra.

O parlamentar, inclusive, se reuniu com membros da secretaria responsável para buscar informações sobre as providências a serem adotadas.

A população do Jardim dos Lírios é atualmente atendida pela UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Mathiensen, cuja reforma foi concluída e entregue em junho de 2022.