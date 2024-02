Prefeitura de Americana faz conteúdos em espanhol e conta com intérpretes para atender imigrantes

Grupo de imigrantes durante aula de língua portuguesa em escola de Americana - Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

A Prefeitura de Americana tem feito conteúdos em vários idiomas para facilitar o acesso de imigrantes a serviços públicos. Também, a administração firmou uma parceria com a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que fornece intérpretes para auxiliar em atendimentos, como de saúde e de regularização de documentos.

Atualmente, há 772 imigrantes inscritos no Cadastro Único, de acordo com dados da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município. Os maiores grupos são de bolivianos (268), venezuelanos (255) e haitianos (150).

Entretanto, essas pessoas têm dificuldades em acompanhar iniciativas da prefeitura ou orientações de serviços públicos devido à barreira linguística. Por esse motivo, desde o fim do ano passado, vídeos e materiais informativos têm sido traduzidos em vários idiomas para essas pessoas.

A coordenadora do programa MigraRe criado pela prefeitura em maio de 2022, Marilza de Jesus Moraes Silva, mostrou ao LIBERAL um vídeo sobre vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) com legendas em espanhol. Outro vídeo, sobre uma iniciativa da administração, estava em crioulo, língua majoritariamente usada por haitianos.

Segundo ela, esses conteúdos são distribuídos por meio de contatos dos serviços de atendimento aos estrangeiros e grupos de WhatsApp. Essas famílias, algumas delas refugiadas, conversam entre si por meio dessas redes sociais.

Caso o imigrante necessite ir ao PAT, ou a algum serviço de saúde, ou resolver alguma pendência na Polícia Federal, em Piracicaba e em Campinas, intérpretes que pertencem a um grupo de estudo da Unicamp são acionados para acompanhar. Esses voluntários também fazem escuta qualificada e tradução de documentos.

De acordo com Marilza, essa parceria, firmada em agosto de 2022, facilitou o acesso de estrangeiros a serviços públicos, já que o idioma era um desafio para essas pessoas. Entre os inscritos no Cadastro Único, também há afegãos, iranianos e jordanianos, que possuem como idioma variações do árabe, com poucos falantes no Brasil.

“Tem várias questões que precisam ser superadas por um imigrante. Por exemplo, a validação de diploma, que não é fácil fazer. Tem a barreira linguística. Tem o choque cultural por várias questões: alimentação, religião, o fato de uma mulher ser chefe. Então, é preciso trabalhar tudo isso”, afirmou Marilza.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou que essas iniciativas são importantes para a inclusão dos imigrantes e destacou que o município tem sido pioneiro na região neste sentido, inclusive sendo procurado por cidades vizinhas.

Além da tradução de conteúdos e da parceria com a Unicamp, o MigraRe também lançou nesta semana uma cartilha regional para migrantes, imigrantes e refugiados, com orientações para acesso a serviços. O programa ainda oferece capacitações profissionais e cursos de língua portuguesa.

Cartilha para migrantes lançada pela Prefeitura de Americana – Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

Parceria com projeto buscará orientar empresas para empregar estrangeiros

A coordenadora do programa MigraRe, da Prefeitura de Americana, Marilza de Jesus Moraes Silva, contou ao LIBERAL que está próxima de fechar uma parceria com o projeto Ven, Tú Puedes!, do Instituto Ethos e da ONG (Organização Não Governamental) Visão Mundial, para orientar empresas a empregar estrangeiros.

O projeto teve início em setembro de 2019 e visa capacitar migrantes e refugiados para o mercado de trabalho, bem como sensibilizar empresas para que criem políticas de empregabilidade para refugiados e migrantes.

Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, a parceria ajudaria a acabar com um problema frequente entre os imigrantes: o trabalho informal ou escravo.

“Essas pessoas precisam ter um trabalho decente, com dignidade. Trabalho escravo, não. A gente tenta fazer de tudo para que as empresas empreguem essas pessoas, porque esses imigrantes agarram as oportunidades, eles não querem depender de nós”, disse. Marilza relatou que a parceria está em tratativas finais e deve ser anunciada nas próximas semanas.