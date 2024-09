Prefeitura de Americana fará processo seletivo para diretor de educação básica

A Prefeitura de Americana realizará um processo seletivo para diretor de educação básica para as escolas da rede municipal de ensino, em referência aos cargos vagos ou em substituição de caráter temporário pelo período de dois anos. O decreto do prefeito Chico Sardelli (PL) foi publicado no Diário Oficial no último dia 29.

Para ocupar a função, entre os quesitos necessários estão: ser servidor do quadro do magistério público municipal ou auxiliar de desenvolvimento infantil, possuir Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-graduação em Administração ou Gestão Escolar, comprovar, no mínimo oito anos de efetivo exercício no cargo de professor.

O processo seletivo será realizada em etapas: inscrição dos interessados; prova escrita; apresentação de projeto de gestão a uma banca examinadora composta por uma equipe multidisciplinar; entrevista para aferição de conhecimentos e habilidades do candidato; tempo de serviço público na área do magistério e avaliação de currículo, mediante prova de títulos, por meio de comissão designada pela Secretaria de Educação.