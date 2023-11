A Prefeitura de Americana fará um concurso de empreendedorismo para alunos do ensino médio, com o nome “Jovem Empreendedor”. As inscrições começam nesta terça-feira (14), às 19h, e seguem até o próximo dia 21, no site da administração municipal.

Os participantes devem apresentar um projeto de empreendedorismo inovador, voltado para a criação de um negócio ou a resolução de um problema por meio de setores como tecnologia, sustentabilidade, comércio, serviços, entre outros.

Secretário Rafael de Barros, prefeito Chico Sardelli e vice-prefeito Odir Demarchi – Foto: Secom/Divulgação

A participação é aberta a estudantes matriculados no ensino médio tanto da rede pública quanto da rede privada do município.

Segundo o Executivo, o prêmio tem como objetivo descobrir novos talentos e incentivar os estudos, o empreendedorismo, o uso de novas tecnologias e a formação qualificada dos alunos.

“Com esse prêmio pretendemos incentivar nossos jovens a pensar e colocar em prática projetos criativos que tragam benefícios para toda a comunidade. Estou muito feliz com essa iniciativa, que será um sucesso. Americana sempre teve vocação para a inovação e a criatividade”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

A seleção ocorre em duas etapas. Na primeira, a documentação de todos os trabalhos será analisada, com a escolha dos dez mais bem avaliados. Em seguida, os autores desses dez projetos deverão fazer uma apresentação presencial de três minutos.

Por fim, haverá a definição dos três melhores trabalhos. Os vencedores vão receber uma placa alusiva à conquista.

“Empreender é um dos caminhos profissionais que esses jovens poderão seguir ao iniciarem suas carreiras, após a conclusão do período escolar. O prêmio, além de reconhecer boas e novas ideias, também tem o potencial de revelar aptidões para o futuro dos estudantes”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O regulamento completo e a ficha de inscrição estarão disponíveis no site da prefeitura a partir desta terça. Os ganhadores serão conhecidos no dia 5 de dezembro, em cerimônia que acontecerá na Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente.