Prefeitura de Americana estuda instalar detector de metal nas escolas municipais

A Prefeitura de Americana estuda instalar porta giratória com detector de metal nas unidades da rede municipal de ensino. A informação foi revelada pelo secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, nesta quarta-feira, durante audiência realizada na câmara sobre segurança nas escolas.

“Há uma discussão sobre a porta giratória que tem de ser feita em conjunto com o Corpo de Bombeiros, pela questão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), pela questão das saídas. Nós temos de fazer uma adaptação para isso. Então, não basta instalar”, disse o secretário após ser questionado pelo vereador Juninho Dias (MDB), que havia feito essa sugestão ao Executivo.

“Acredito que isso caiba mais para um debate nas escolas de ensino fundamental. Aqui em Americana, nós temos 11 sob responsabilidade do município. São aqueles alunos mais velhos. O detector de metal ali seria uma maneira de filtrar, na entrada desses alunos, se algum aluno leva esse objeto. Então, nós estamos, sim, considerando”, afirmou Ghizini.

Segundo ele, a prefeitura também avalia substituir alambrados por gradis e fazer adequações em muros. A ideia é criar barreiras que impeçam eventuais invasões.

A audiência ocorreu a pedido dos vereadores Juninho Dias e Nathália Camargo (Avante). Outros parlamentares também participaram da reunião, assim como representantes da prefeitura e de forças de segurança, além da população.

“A gente vai colher os frutos dessa audiência e vamos dar continuidade falando com as autoridades, falando com diretores de escolas”, declarou Juninho.