Prefeitura de Americana estuda aumentar subsídio ao transporte público

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), disse nesta segunda-feira que estuda aumentar o subsídio pago a Sou Americana, empresa responsável pelo transporte coletivo urbano na cidade. A manobra tem como objetivo segurar o aumento da tarifa.

No fim de março, a empresa solicitou uma reunião com a prefeitura para tratar sobre o valor da passagem, devido aos aumentos no preço dos combustíveis. Chico disse que as conversas já têm ocorrido, mas setor público e concessionária não chegaram a um acordo.

“Combustível e matéria prima derivada do petróleo subindo desse jeito não tem como deixar como está. O subsídio é uma das opções para não subir a passagem para o trabalhador, para o usuário do transporte. Espero dar celeridade e que eles também entendam as dificuldades que a prefeitura tem”, comentou o chefe do Executivo à imprensa, após a entrega da revitalização da Praça do Imigrante, no Santa Maria, ontem.

Preço. Desde dezembro de 2019, o passe custa R$ 4,70 no município. Um levantamento do LIBERAL mostrou, em dezembro de 2021, que Americana tinha a segunda maior tarifa em um universo de 15 municípios paulistas entre 200 e 300 mil habitantes.

A prefeitura paga atualmente à empresa responsável um subsídio de R$ 0,55 por passageiro que faz uso de tarifa integral, e de R$ 0,27 por usuário com desconto tarifário. O valor total, então, varia de acordo com o número de passageiros, até o teto de R$ 150 mil mensais.