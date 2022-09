Prefeitura de Americana estima 310 vagas em concurso público previsto para este ano

O concurso público da Prefeitura de Americana, previsto para este ano, deve preencher 310 vagas na administração. A estimativa foi revelada nesta quarta-feira pela secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, durante audiência de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022, na câmara.

Segundo ela, as vagas são para 92 cargos diferentes, três a mais do que o Executivo havia informado em agosto. A maioria dos postos de trabalho está destinada à Educação. De acordo com a secretária, é “primordial” repor o quadro de servidores nesse setor.

Audiência de prestação de contas foi realizada nesta quarta-feira, na câmara – Foto: Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

A Secretaria de Administração, no entanto, informou que ainda não fechou a relação de cargos e vagas a serem preenchidos pelo concurso. Ao LIBERAL, em nota, a pasta comunicou que o edital da prova “está em fase final de elaboração, sujeito a mudanças de acordo com as necessidades”.

“Nós teremos, nos próximos dias, ou dentro de pouco tempo, o lançamento do edital”, afirmou Simone na audiência.

A secretária também apontou que não há tempo hábil para contratação dos candidatos selecionados ainda neste ano. Para 2023, porém, o orçamento elaborado pelo Executivo já prevê admissão de novos funcionários.

Conforme o LIBERAL havia noticiado no mês passado, o concurso, que será realizado pelo instituto Avança SP, vai abranger praticamente todas as secretarias da administração.

A lista de cargos inclui médicos de diferentes especialidades, enfermeiro, técnico de enfermagem, procurador jurídico, motorista, professores de diversas áreas, monitor escolar e escriturário, entre outros.