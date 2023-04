Prefeitura de Americana espera arrecadar até R$ 15 milhões com o Refis 2023

A Prefeitura de Americana dá início nesta segunda-feira ao Refis 2023, pelo qual espera arrecadar entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões, conforme informou ao LIBERAL.

Os contribuintes inadimplentes podem aderir ao programa já a partir das 9h, presencialmente no Paço Municipal e também pela plataforma Americana Inteligente: americana.sp.gov.br/americanainteligente.

O Refis terá duração de quatro meses, mas poderá ser prorrogado até a data limite de 31 de dezembro de 2023. O programa prevê desconto de até 95% em juros e multa.

Os pagamentos poderão ser feitos em até 48 parcelas, como habitualmente ocorre em programas como esse. A novidade é que, para dívidas acima de R$ 960 mil, haverá a possibilidade de parcelar em até 72 vezes.

Quanto maior o número de parcelas, menor será o desconto. Em todas as situações, os boletos vão vencer cinco dias depois de sua emissão.

“O Refis é mais uma oportunidade para o cidadão que tem pendências financeiras junto à prefeitura ficar em dia com o município de Americana. Com isso, melhora a arrecadação para continuarmos investindo em todas as áreas da cidade, como na saúde, na educação, na recuperação das nossas ruas e muito mais”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

Após o período de vigência do programa, ainda haverá benefícios para aqueles que quiserem regularizar seus débitos, mas o desconto no valor dos juros e multas ficará menor: 25% para pagamento em parcela única, 15% para duas parcelas e 10% para três.

“Importante ressaltar que isso permite ao contribuinte uma oportunidade de ficar em dia com a prefeitura mesmo fora do período do Refis”, afirmou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

O Refis 2023 abrange os débitos de qualquer natureza, tributários e não tributários, desde que inscritos em dívida ativa. O programa não contempla as dívidas relativas ao ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), por ato inter vivos, e os acréscimos legais somados ao total do auto de infração ou da notificação de lançamento.