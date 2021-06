Prefeitura de Americana envia documentos para CPI da Covid

Comissão solicitou dados de todas as cidades com mais de 200 mil habitantes

A Prefeitura de Americana já enviou os documentos solicitados pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid. O ofício assinado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) foi enviado no dia 11 de junho, mas só deu entrada na lista de recebidos pela comissão na última quinta-feira (17).

A CPI foi criada em abril após determinação do STF (Supremo Tribunal Federal) ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). A comissão investiga ações e omissões da gestão Jair Bolsonaro (sem partido) na pandemia do novo coronavírus (Covid-19), como a falta de oxigênio em Manaus, e repasses federais aos estados e municípios.

A prefeitura de Americana enviou documentos porque a comissão solicitou de todas as cidades com mais de 200 mil habitantes cópias de todos os empenhos e contratos das ações orçamentária da Saúde, detalhando a fonte dos recursos.

A CPI terá um prazo inicial (prorrogável) de 90 dias para realizar procedimentos de investigação e elaborar um relatório final, a ser encaminhado ao MP (Ministério Público) para eventuais criminalizações.