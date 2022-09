Prefeitura de Americana entrega nova unidade do Caps-AD

Caps-AD Nova Vida foi inaugurado nesta segunda-feira. (Foto: Marilia Pierre/Prefeitura Americana)

A Prefeitura de Americana entregou nesta segunda-feira (19) a nova unidade do Caps-AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas) “Nova Vida”. O evento de inauguração contou com a presença do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. O novo espaço está localizado no bairro Vila Dainese, com atendimento de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

O Caps-AD oferece acolhimento e assistência terapêutica a usuários de substâncias psicoativas, como álcool e demais drogas. Além disso, o espaço orienta e acompanha os familiares dos pacientes. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, o centro atende cerca de 200 pessoas, sendo 800 procedimentos mensais, nos quais se dividem entre atividades individuais e coletivas.

As obras na nova unidade do Caps-AD contaram com reforma e manutenção geral, revisão das redes elétricas e hidráulicas, substituição de fechaduras, conserto do alambrado e portão principal, além de substituição de caixa d’água e telhas danificadas.

Chico Sardelli falou sobre a importância da saúde em sua gestão. “Administrar é escolher prioridades, e nós escolhemos a saúde como prioridade e os resultados são positivos. Essa administração está avançando a cada dia, com os pés no chão, com responsabilidade e transparência, e nós estamos focando em cima de uma saúde de qualidade para a população”, ressaltou o prefeito.

O espaço conta com uma equipe de profissionais composta por terapeuta ocupacional, médico clínico, médico psiquiatra, assistente social, enfermeiro e fisioterapeuta. Não há a necessidade de agendamento, mas é necessário que o paciente compareça ao local portando um documento com foto, cartão SUS e comprovante de residência.