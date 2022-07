Prefeitura de Americana entrega 272 apartamentos do Residencial Jacy

A cerimônia para a entrega dos 272 apartamentos do Residencial Jacy, na Estrada da Balsa 2, em Americana, ocorreu na manhã deste sábado. As famílias contempladas estão cadastradas no programa habitacional do município.

Segundo a prefeitura, os imóveis receberam o status de HIS (Habitação de Interesse Social), o que possibilitou o recebimento de subsídios do Governo Federal, do Estado e do próprio município, permitindo uma redução no valor dos imóveis.

Prefeito Chico Sardelli (PV) durante a entrega de apartamento para uma família, ontem – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As obras tiveram início em janeiro de 2019, pela Construtora Itajaí, em parceria com a Construtora Labutare. Os 272 apartamentos possuem 49 m², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço. Além disso, os 17 blocos oferecem salão de festa, parque infantil, campinho de futebol e área gourmet.

O prefeito Chico Sardelli (PV) destacou que a casa própria é o sonho de todo cidadão. “Estamos muito satisfeitos com a qualidade dos apartamentos que serão entregues. Com certeza, os futuros moradores estarão muito bem instalados e terão qualidade de vida. É mais um passo importante da nossa administração, sempre preocupada em levar melhorias para nossa cidade”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano acompanhou todo o processo. Com o apoio da prefeitura, os inscritos no cadastro habitacional puderam contar com isenção na taxa de aprovação do projeto.

Esses benefícios são um incentivo para que as pessoas consigam comprar os seus imóveis e para que novos empreendimentos sejam construídos para essa faixa da população.

ESTRUTURA

O condomínio conta, ainda, com a infraestrutura de redes de água e esgoto, águas pluviais, elétrica, iluminação externa, telefonia, interfones, pavimentação, guias, sarjetas e paisagismo.

“Quando a gente entra na casa da gente, é um orgulho. A prefeitura está ajudando, estamos fazendo nossa parte, mas essa é uma conquista de vocês. Que Deus os abençõe e vocês sejam muito felizes no novo lar”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi (PL).