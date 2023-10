Prefeitura de Americana encerra cobrança de Área Azul em 45 vagas

Corte abrange as ruas Padre Anchieta, Ari Meirelles e Cândido Cruz, além do entorno de laboratórios e clínicas

A Prefeitura de Americana eliminou 45 vagas de cobrança da Área Azul. Conforme decreto publicado no Diário Oficial do município nesta quarta-feira (11), o estacionamento rotativo não vai mais abranger as ruas Padre Anchieta e Ari Meirelles, além de um quarteirão da Cândido Cruz.

Redução faz parte de pacote de medidas anunciadas por Chico – Foto: Arquivo/Liberal

O decreto já está em vigor. Na Cândido Cruz, havia cobrança entre as ruas Primo Picoli e Álvaro Ribeiro. Agora, o pagamento será exigido entre as ruas Primo Picoli e Major Rehder.

Na Padre Anchieta, o sistema de estacionamento rotativo, administrado pela Estapar, abrangia o trecho entre as ruas Quintino Bocaiuva e Ari Meireles. Na Ari Meireles, os motoristas precisavam pagar quando estacionavam no trecho entre as ruas Itororó e Padre Anchieta.

Ao todo, a administração municipal cortou 14 vagas na Rua Cândido Cruz, 13 na Padre Anchieta, oito na Ari Meireles e dez no entorno de laboratórios e clínicas.

“Estamos sempre atentos aos anseios da população e aos serviços prestados pela Estapar. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais, facilitando a vida das pessoas e garantindo uma melhor distribuição das vagas da Área Azul, sobretudo aquelas instaladas nas proximidades de hospitais, clínicas e laboratórios”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

O Executivo já havia eliminado outras vagas em julho. As reduções fazem parte de um pacote de mudanças relacionadas à Área Azul, anunciadas por Chico em maio. Na ocasião, ele também deu fim à fiscalização por câmeras instaladas em carros, entre outras medidas.