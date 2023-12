Prefeitura de Americana economiza R$ 17 milhões com acordos de precatórios em 2023

A Prefeitura de Americana economizou neste ano R$ 17 milhões por meio de acordos de precatórios trabalhistas e cíveis. Com uma abordagem que visa conciliação e eficiência financeira, a administração municipal negociou um total de R$ 42,6 milhões em precatórios, aplicando um deságio de 40%.

Os dados divulgados nesta terça-feira (26) pela prefeitura revelam que, em colaboração com o TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), o município negociou precatórios trabalhistas no valor de R$ 22,8 milhões. Adicionalmente, junto ao TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), os precatórios cíveis alcançaram o montante de R$ 19,7 milhões.

Secretária de Fazenda de Americana, Simone Inácio de França Bruno, destacou a economia aos cofres públicos – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Os acordos são uma boa opção para os dois lados. O credor pode receber o valor mais rapidamente, e a prefeitura reduz o montante devido por meio do deságio”, comenta o prefeito Chico Sardelli (PV).

A meta de recolhimento estabelecida para o exercício de 2023 foi de R$ 50.115.634,05. Portanto, a economia obtida através do deságio, equivalente a R$ 17.062.519,01, representa aproximadamente 34% do montante total devido no exercício, o qual foi quitado por meio da formalização de acordos.

O valor economizado é significativo quando comparado aos custos de diferentes áreas. No mesmo exercício, por exemplo, os custos com o atendimento de mandados judiciais atingiram cerca de R$ 16,2 milhões.

Entidades assistenciais vinculadas à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos receberam aproximadamente R$ 13 milhões, enquanto os investimentos na Saúde, realizados por meio do Consórcio Cismetro, totalizaram cerca de R$ 20,8 milhões.

“Os resultados são muito importantes, pois geram economia à gestão municipal, promovendo a conciliação e a finalização dos processos em andamento. As ações do município voltadas à redução do estoque de precatórios, por meio da proposição dos acordos, têm se apresentado bastante eficazes”, afirma Simone Inácio de França Bruno, secretária de Fazenda do município.

Simone destaca ainda que a conciliação de precatórios é considerada uma boa prática na gestão da dívida, sendo incentivada e reconhecida pelos tribunais como uma medida necessária a ser adotada pelos municípios.