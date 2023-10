A Prefeitura de Americana economizou, neste ano, até o momento, R$ 10,2 milhões por meio de acordos de precatórios trabalhistas e cíveis.

Com uma abordagem que visa conciliação e eficiência financeira, a administração negociou um total de R$ 25,6 milhões em precatórios, aplicando deságio de 40%.

Junto ao TRT (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) foram acordados precatórios trabalhistas no valor de R$ 5,8 milhões, resultando em uma economia de R$ 2,3 milhões.

O montante a ser pago pelo TRT, com recursos da conta específica de acordos, ficou em R$ 3,8 milhões.

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), por sua vez, se destacou com as propostas de acordo referentes a precatórios cíveis, que totalizaram R$ 19,8 milhões, proporcionando uma economia de R$ 7,9 milhões para Americana.

Ao término das negociações, considerando a análise da documentação e a aplicação do deságio, espera-se que o desembolso dos valores a serem pagos com recursos da conta específica de acordos alcance aproximadamente R$ 11,9 milhões.

O deságio de 40% tem sido uma constante nas negociações sob a gestão do prefeito Chico Sardelli (PV), abrangendo o período de 2021 a 2023.

A medida já resultou em uma economia total de cerca de R$ 20 milhões, considerando tanto os precatórios cíveis quanto os trabalhistas.

Com valores negociados da ordem de R$ 50 milhões, a prefeitura prevê um pagamento final na casa dos R$ 30 milhões.

Busca na redução das dívidas

Chico destaca a importância desses acordos, afirmando que eles beneficiam tanto os credores, que recebem os valores mais rapidamente, quanto a própria prefeitura, que busca reduzir suas dívidas. “Os acordos são uma boa opção para os dois lados”.

Secretária da Fazenda, Simone Inácio de França Bruno ressalta a relevância dos resultados, que não apenas geram economia para o município, mas promovem a conciliação e a finalização de processos.

Ela destaca que a redução do estoque de precatórios, por meio da proposição de acordos, tem se mostrado uma medida eficaz na gestão da dívida e é incentivada pelos tribunais como uma prática necessária para os municípios.