Prefeitura de Americana e Senai oferecem curso gratuito de costura

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), abriu mais uma turma para o curso gratuito de costura industrial. Estão sendo oferecidas 16 vagas para pessoas com no mínimo 16 anos e com, ao menos, a 4ª série do Ensino Fundamental.

As inscrições já estão abertas e devem ser efetuadas na secretaria do Senai, na Avenida Brasil, nº 2801, no Parque Residencial Nardini, com a apresentação do original e da cópia do RG, CPF, comprovante de escolaridade e de endereço.

As aulas serão ministradas de 4 de abril a 14 de junho, de segunda a quinta-feira no período noturno, das 18 às 22 horas, totalizando 200 horas de instruções.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco