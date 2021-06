Prefeitura de Americana diz que lista de vacinados depende de nova adequação

Mais de 20 dias depois de aprovada as alterações ao projeto de lei do vereador Gualter Amado (Republicanos), o qual dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação diária de lista de todos os vacinados contra a Covid-19 em Americana, a prefeitura afirmou que a divulgação depende de nova adequação.

As alterações – exclusão da lotação e do cargo da pessoa vacinada – foram feitas a pedido da prefeitura, que alegou dificuldades para cumprir a legislação. Ao LIBERAL, a administração afirmou que assim que as mudanças fossem aprovadas, a lista seria publicada imediatamente.

Nesta semana, a reportagem questionou a prefeitura sobre a publicação. A administração argumentou que a atual legislação ainda contém diferenças em relação ao cadastro do Vacivida – plataforma digital integrada para monitorar a campanha de vacinação estadual -, que resultam na necessidade de ajuste para que se coloque em prática, como a exigência do CPF, por exemplo.

“A prefeitura trabalha para a devida adaptação da questão para que se chegue a uma realidade viável”.

Pela legislação, a prefeitura deve disponibilizar no site oficial do município, com atualização a cada 48 horas, o nome completo e CPF (com os seis primeiros dígitos com um asterisco) da pessoa vacinada, além da data e local de vacinação.

“Propus a alteração da lei para viabilizar a publicação, já que alegaram dificuldades na migração dos dados do Vacivida. Com a promessa de que aprovado pelo legislativo, imediatamente publicariam [a lista]. Mas não cumpriram a palavra”, declarou Gualter Amado.