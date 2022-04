Prefeitura de Americana divulga gabarito de processo seletivo de professores

Processo seletivo foi foi realizado no último domingo - Foto: Beatriz Costa - Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana divulgou o gabarito do processo seletivo para contratação de professores substitutos na rede de ensino da cidade, cuja prova foi realizada no último domingo (10). O gabarito foi publicado no Diário Oficial do município, na manhã desta terça-feira (12).

Os aprovados vão suprir os professores efetivos em caso de vacâncias, licenças, afastamentos e ausências. A ideia da prefeitura é preencher as 117 vagas de forma temporária, até a realização de um concurso público que está previsto ainda para este ano.

Os candidatos poderão conferir a lista de classificados nesta quarta-feira (13), no site da administração municipal, e o prazo para recursos estará aberto entre os dias 18 e 19 deste mês. A homologação do processo e a lista final de classificação serão publicadas no dia 20, também no Diário Oficial.

As respostas para as 20 questões que estiveram na prova são:

1-B 11-D 2-D 12-A 3-A 13-D 4-C 14-A 5-C 15-B 6-C 16-B 7-B 17-D 8-C 18-A 9-D 19-B 10-B 20-D

A tabela completa pode ser conferida no Diário Oficial do município, disponível no site www.americana.sp.gov.br.