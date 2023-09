A Prefeitura de Americana anunciou nesta segunda-feira (4) o sistema “Tá Marcado”, que disponibiliza dados sobre consultas médicas em um site integrado à Secretaria de Saúde. Por meio do endereço eletrônico, o paciente poderá acompanhar os agendamentos e ver os locais onde serão realizados os atendimentos.

De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a iniciativa tem a intenção de resolver os problemas de comunicação dos serviços da pasta com os pacientes — segundo ele, muitos não são atendidos via telefone. Além disso, a prefeitura espera reduzir para menos de 10% o índice de faltas em consultas.

Secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Uma das grandes críticas que a Secretaria de Saúde sofre diariamente é a dificuldade de comunicação e de atendimentos telefônicos, porque a demanda das unidades é muito grande. Em uma lógica de dar mais transparência, o munícipe não precisa mais ir até uma unidade de saúde ou em núcleo de especialidades para ver se o seu exame ou a sua consulta está marcado. Ele faz de casa, do computador ou do celular”, afirmou Danilo.

“Isso até para ter mais eficiência no atendimento, porque hoje, com o callcenter [Central de Atendimento Telefônico], temos uma média de 15% de faltas em consultas. A nossa ideia é abaixar para menos de 10%”, completou.

Os agendamentos ainda precisarão ser realizados nas unidades de saúde. O sistema tem como único objetivo elencar todas as consultas e exames agendados, com informações de quando, horário, onde e como chegar ao local.

“Muitas queixas, muitas reclamações dos usuários do sistema de saúde seja no telefone do prefeito, seja nos telefones dos vereadores. E o usuário tem razão, ele precisa ter o trabalho de procura das informações sobre a saúde dele facilitado”, apontou o prefeito Chico Sardelli (PV).

A plataforma está disponível no site da Prefeitura de Americana, em um banner disponibilizado na página inicial e também na aba “serviços”. Para fazer a consulta, é necessário informar nome completo, CPF (Cadastro de Pessoa Física) e data de nascimento.

O único serviço que hoje pode ser feito via internet é o autoagendamento da farmácia central a fim de facilitar a retirada de medicamentos. Segundo Danilo, em breve a prefeitura deve disponibilizar o autogendamento para os serviços do programa “Mamãe Nenê”.

Saúde quer sistema 100% informatizado, mas precisa ajustar licitação

Durante o evento de anúncio do sistema “Tá Marcado”, o secretário de Saúde comentou que o objetivo da pasta é informatizar todos os serviços de saúde que atendem à população.

Em junho de 2023, o LIBERAL noticiou a abertura do processo de licitação, que pretende contratar um software, orçado em R$ 6,1 milhões, responsável por fazer o autoagendamento de consultas e exames.

Os usuários da rede municipal de saúde poderão fazer os agendamentos por meio de aplicativo, site ou até mesmo por totens que ficarão disponíveis nas unidades.

“A ideia é a gente ter um prontuário unificado. Por exemplo, o paciente passa pela atenção básica, vai até o Hospital Municipal e lá o pessoal já consegue identificar que esse paciente passou pela atenção básica. Para isso, foi feita a licitação de um sistema muito robusto para que a gente tenha esse prontuário único e informatizado”, contou Danilo.

“O Tribunal de Contas fez alguns apontamentos, nós estamos fazendo todas as correções, mas a ideia é que nos próximos meses a gente tenha um sistema que integra desde a assistência, logística, regulação, compras e que reproduza o caminho do paciente”, finalizou.

Os apontamentos feitos pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) foram publicados em acórdão, no início de agosto. Segundo o documento, foi constatada “a necessidade de aprimoramento para melhor compreensão e parametrização de atividades inseridas no contexto da migração de dados e do acompanhamento assistido”.

Além disso, foi solicitada apenas “a apresentação dos requisitos considerados mínimos e suficientes à comprovação de que o objeto oferecido atende às necessidades administrativas”.

Isso se deve ao excesso de atividades que a contratada teria de exercer para a implementação do sistema, sendo que a empresa teria de cumprir 100% dos itens obrigatórios e 75% dos itens adicionais. Não foi especificado como seria a fiscalização do cumprimento das porcentagens desses serviços.