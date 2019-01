Prefeitura devolve área para União Operária

A Prefeitura fez acordo com a União Operária para devolver metade da área localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, ao lado da Etec-Polivalente. A informação é do prefeito Omar Najar (MDB). Segundo ele, a entidade reivindicava a devolução do espaço, alegando que a prefeitura descumpriu acordo firmado na gestão do ex-prefeito Erich Hetzl, prevendo a construção de uma escola no local.

“Vamos resolver um assunto que está pendente há muito tempo. É melhor que ficarmos discutindo isso na justiça sem saber o tempo que vai levar”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

De acordo com o prefeito, a minuta para formalização do acordo fica pronta em um uma semana. A metade da área que caberá à prefeitura possui 23 mil metros quadrados e é cotada para receber o futuro prédio da Câmara de Vereadores.

O Legislativo cogita a construção de um prédio próprio para se livrar do aluguel de quase R$ 60 mil mensais que paga pelo imóvel que ocupa atualmente.

O prefeito demonstrou apoio à iniciativa e citou outras áreas que poderiam servir ao projeto. Entre elas está a Fidam (Feira Industrial de Americana). O imóvel está sendo disputado judicialmente. O município perdeu em 1ª instância, mas o prefeito acredita ser possível reverter a decisão.