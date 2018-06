Prefeitura de Americana descarta sindicância e aguarda laudo

A Prefeitura de Americana descartou abrir uma sindicância para apurar a morte da criança de 2 anos, neste domingo (3), após atendimento no PA (Pronto Atendimento) do bairro Antonio Zanaga.

Foto: Arquivo / O Liberal

A Secretaria Municipal de Saúde disse que vai aguardar o laudo do SVO (Serviço de Verificação de Óbito) e tomará as medidas cabíveis caso seja constatada alguma irregularidade por parte do corpo clínico que avaliou a criança durante o tempo em que ela permaneceu no PA (Pronto Atendimento) do Zanaga.

De acordo com a prefeitura, o menino Henrique Muller Modesto foi atendido por médicos diferentes com quadro de sintomas respiratórios acompanhado de febre, medicado e liberado para cuidados em casa nos dias 30 de maio e 1° de junho. No domingo, o estado de saúde dele piorou.

A prefeitura informou que ele deu entrada no PA com parada cardiorrespiratória, por volta das 9h, e chegou a ser entubado, mas não resistiu. O corpo do menino foi sepultado na tarde desta segunda-feira no Cemitério da Saudade. O velório aconteceu no Parque Gramado.

O pintor Adilson Carlos Modesto, que é tio da criança e irmão do pai, disse que os pais só falariam sobre o caso após a liberação do laudo. O familiar disse que o médico que atendeu a criança na sexta-feira apontou um princípio de pneumonia, receitou soro, antibióticos e o liberou.

“Se o médico achou que era um princípio de pneumonia na sexta-feira, não deveria já ter internado?”, questionou Modesto.

Ele é esposo de Iracema Teixeira Modesto, que conversou com o LIBERAL no domingo, logo após a morte da criança, e também havia reclamado do atendimento prestado pelo fato de não terem internado a criança na sexta-feira, acusando a unidade de negligência.

Internação

O município garantiu que a criança foi atendida de acordo com protocolos assistenciais para a situação e gravidade.

“Conforme a conduta médica adotada nas consultas anteriores, os responsáveis pelos atendimentos julgaram que não havia necessidade de internação. A criança havia sido medicada e houve recomendação à família foi para que ela continuasse o tratamento em casa, já que seu quadro clínico, segundo avaliação médica do momento, não indicava situação de emergência para que a criança fosse internada de imediato”, disse a secretaria, em nota.

A transferência da criança para o Hospital Municipal no domingo para ser atendido por um pediatra não foi possível, segundo a prefeitura, porque ela apresentava quadro de saúde instável, não tendo sido reanimada para que ocorresse o transporte.