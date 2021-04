Prefeitura de Americana descarta aumento no IPTU

Apesar de criar uma comissão de avaliação para elaboração da planta de valores imobiliários e tabelas de preços das construções relativas ao exercício de 2022, a Prefeitura de Americana afirmou que, no momento, não há qualquer previsão de reajuste do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

“Trata-se de comissão formada por obrigação legal e que não implica necessariamente em mudanças ou reajuste do IPTU”, traz nota da assessoria. O decreto que oficializa a formação da comissão foi publicado, no último sábado, no Diário Oficial do município.

A possibilidade de revisão do imposto foi alvo de requerimento protocolado nesta terça-feira (27), na Câmara de Americana, pela vereadora Nathália Camargo (Avante).

“Algumas pessoas demonstraram interesse e preocupação, além da necessidade de acompanhamento dos trabalhos da comissão, tendo em vista que a alteração da planta de valores imobiliários e da tabela de preços das construções impacta diretamente no valor do IPTU”, afirmou.

No requerimento, a vereadora pergunta quais os critérios utilizados para a escolha dos membros da comissão, quando e como serão realizadas as reuniões e se será permitida a presença de terceiros para acompanhar os trabalhos.

Isenção

Termina sexta-feira (30) o prazo para os pedidos de isenção do IPTU 2021. Para fazer a solicitação, basta entrar no site da prefeitura, clicar no banner “isenção de IPTU” e seguir os passos. A guia de pagamento do imposto está disponível no endereço eletrônico.