A Prefeitura de Americana declarou, nesta quinta-feira (7), luto oficial no município, por três dias, pelo falecimento do astrônomo e cidadão americanense Nelson Alberto Soares Travnik, um dos fundadores do OMA (Observatório Municipal de Americana). O decreto será publicado pelo Executivo no Diário Oficial do município desta sexta.

Nelson Travnik durante palestra na Unicamp, em 2018 – Foto: Antonio Scarpinetti / SEC Unicamp

O documento cita que Travnik realizou serviços de pesquisa e trabalhos na área de astronomia, no Brasil e no exterior. Também lembra que ele participou da missão Apollo 11, da Nasa (Agência Espacial Americana), que levou o homem à Lua em 1967.

A publicação menciona, ainda, que o astrônomo fez trabalhos de divulgação da ciência, tendo publicado artigos e livros, bem como ministrado cursos e palestras.

O velório ocorre nesta sexta, das 13h às 16h, no Memorial Bom Pastor (Rua Sylvia da Silva Braga, Campos dos Amarais, Campinas). O cerimonial on-line poderá ser acompanhado online. A senha para acesso é “1593nelson”.

Conforme o LIBERAL noticiou, Travnik morreu aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Centro Médico, em Campinas, onde se recuperava de uma cirurgia no coração. Era casado com Roza Dalila e deixa três filhos. O astrônomo vivia em Campinas.

Em 1985, junto ao astrônomo Jean Nicolini, Travnik ajudou a fundar o OMA, onde atuou até se aposentar, há cerca de dez anos.

Em 2006, a Câmara de Americana concedeu ao astrônomo o título de cidadão americanense, projeto de autoria do então vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim.