Prefeitura de Americana cria rede de apoio para gestantes carentes

Programa Mãe Americanense oferece atividades para fortalecimento do vínculo com o bebê

Projeto foi lançado por Chico nesta quinta - Foto: Guilherme Frezzarin / Prefeitura de Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), lançou nesta quinta-feira o Programa Mãe Americanense, que cria uma rede de apoio para gestantes em situação de vulnerabilidade social.

O programa vai atender mulheres entre 14 e 22 semanas de gravidez que estejam em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até um quarto de salário mínimo e inscritas no Cadastro Único.

Haverá encontros durante três meses, com atividades, oficinas e palestras que buscam fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As ações serão feitas pelos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) de Americana e por entidades que oferecem os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em diversos territórios.

“É muito gratificante realizar este projeto tão importante, que pensa nas próximas gerações, começando com os cuidados já no início da gestação. Vamos ajudar as futuras mamães que mais precisam”, afirmou Chico.

As inscrições para o programa podem ser feitas até 30 de junho, por meio do site da prefeitura (americana.sp.gov.br) ou nos Cras.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ao final do acompanhamento, as novas mamães receberão uma bolsa de maternidade, um kit de saída de maternidade e um carrinho de bebê. O objetivo é apoiar a família nos cuidados iniciais após o nascimento.

“É um momento muito importante para as famílias e especialmente para a constituição e o fortalecimento do vínculo entre a mãe e o bebê. Fico feliz em anunciar o projeto no Dia Mundial da Criança”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.