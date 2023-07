Prefeitura de Americana convoca mais 39 aprovados no concurso público

Sede da Prefeitura de Americana - Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

A Secretaria de Administração da Prefeitura de Americana divulgou, nesta terça-feira (11), a relação de mais 39 convocados que foram aprovados no concurso público 001/2022, realizado este ano.

Os profissionais devem comparecer na próxima segunda-feira, 17 de julho, às 9 horas, no Auditório Villa Americana, nas dependências da prefeitura, para assumirem as respectivas vagas.

Confira as vagas

– ajudante geral (1)

– analista de suporte técnico (1)

– assistente jurídico (1)

– bibliotecário (1)

– enfermeiro (2)

– escriturário (2)

– médico de família (1)

– médico ginecologista (2)

– médico pediatra (3)

– médico veterinário (1)

– operador de máquinas pesadas (1)

– pedreiro (2)

– pintor (1)

– professor de creche (10)

– professor de educação básica 2 – Ciências (1)

– professor de educação básica 2 – História (1),

– professor de educação básica 2 – Matemática (2)

– professor de educação básica – Educação Física (1)

– psicólogo (1)

– técnico de enfermagem (4)



“Seguimos fazendo os chamamentos, em diversas áreas, e os aprovados devem ficar atentos às convocações e aos horários para se apresentarem”, disse o secretário de Administração, Eduardo Flores.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos será publicada no Diário Oficial do município desta quarta-feira (12), e estará disponível no site www.americana.sp.gov.br. A convocação também foi realizada por meio de telegrama.