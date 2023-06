Prefeitura de Americana convoca mais 34 aprovados em concurso

A Prefeitura de Americana anunciou nesta sexta-feira (2) a convocação de mais 34 pessoas aprovadas no concurso público realizado neste ano.

A lista com os nomes e respectivos cargos será divulgada pelo Executivo neste sábado, no Diário Oficial do município, que estará disponível no site americana.sp.gov.br.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os profissionais vão preencher uma vaga para ajudante geral, uma para auxiliar de obras, cinco para enfermeiro, uma para inspetor de alunos, uma para médico de família, duas para ginecologista, três para pediatra, duas para veterinário, um para operador de máquinas pesadas, um para pintor, um para professor de ciências, um para professor de história, um para professor de matemática, dez para técnico de enfermagem e três para telefonista.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Todos devem comparecer no dia 14 de junho, às 9 horas, no auditório Villa Americana, nas dependências da prefeitura, para assumirem as respectivas vagas. A convocação também foi realizada por meio de telegrama.

As provas do concurso ocorreram em janeiro, e a administração começou a chamar os aprovados em abril.