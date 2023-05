Prefeitura de Americana convoca mais 29 aprovados em concurso

Lista com os nomes e os respectivos cargos será publicada nesta quarta, no Diário Oficial do município

A Prefeitura de Americana publica nesta quarta-feira, no Diário Oficial do município, a convocação de mais 29 aprovados no concurso público realizado neste ano.

A lista tem dois agentes fiscais de renda municipal, 15 ajudantes gerais (uma das vagas é para pessoa com deficiência), dois auxiliares de obras, um escriturário, dois motoristas, dois operadores de máquinas pesadas, um pedagogo, um pintor e três professores de educação básica: um de matemática, um de história e um de ciências.

“Seguimos fazendo os chamamentos e os aprovados devem ficar atentos. Estamos convocando pessoas de diversas áreas”, disse o secretário de Administração, Eduardo Flores.

A relação completa com os nomes e respectivos cargos constará no Diário Oficial, disponível no site americana.sp.gov.br. A convocação também foi realizada por meio de telegrama.

Esses profissionais deverão comparecer no próximo dia 17, às 9 horas, no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal, para assumirem suas vagas.

As convocações começaram em abril. Ao todo, 30.277 pessoas realizaram as provas nos dias 22 e 29 de janeiro. Eles concorreram a 298 vagas, distribuídas em 92 cargos.