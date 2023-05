Prefeitura de Americana convoca mais 24 aprovados em concurso público

Profissionais deverão comparecer no dia 31 de maio, às 9 horas, no Auditório Villa Americana, nas dependências da prefeitura

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, divulgou a nova lista de convocação para a contratação de aprovados no Concurso Público 001/2022, realizado este ano.

São 24 profissionais: três ajudantes gerais; um arquiteto; um auxiliar de obras; um escriturário; 10 inspetores de alunos; um inspetor de aluno (pessoa com deficiência); dois procuradores jurídicos; dois professores desportivos; um pedagogo; um pedagogo (pessoa com deficiência); um psicólogo;

Esses profissionais deverão comparecer no dia 31 de maio, às 9 horas, no Auditório Villa Americana, nas dependências da Prefeitura Municipal de Americana, para assumirem suas respectivas vagas.

“Nesse chamamento, são 24 aprovados convocados. A Administração do prefeito Chico e Odir segue valorizando essas pessoas que prestaram a prova e, paralelamente, buscando levar atendimento de qualidade à população”, disse o secretário de Administração, Eduardo Flores.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos foi publicada no Diário Oficial do município desta quinta-feira (25), disponível no site www.americana.sp.gov.br. A convocação também foi realizada por meio de telegrama.