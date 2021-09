Prefeitura convoca credores para conciliação sobre precatórios

A Prefeitura de Americana publicou nesta quarta-feira (1º), no Diário Oficial do município, um edital de convocação dos titulares de créditos de precatórios cíveis, provenientes de ações que tramitaram pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), para apresentar proposta de conciliação.

Atualmente, existem cerca de 348 processos que juntos somam R$ 81,9 milhões em precatórios. Todos poderão celebrar termo de conciliação direta caso aceitem deságio de 40% do montante.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“São processos, em sua maioria, provenientes de ações de desapropriações, ações ordinárias de cobrança e, em alguns casos, ações trabalhistas movidas por servidores estatutários. Para a Prefeitura, a aplicação do deságio de 40% implicará na diminuição do estoque de dívidas precatórias. Já para aqueles credores que aguardam para receber, a vantagem de fazer o acordo será a de receber de imediato, considerando que a espera poderá ser de até nove anos”, explicou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os interessados devem acessar o sistema Americana Digital, que consta no site da prefeitura e preencher o formulário disponibilizado na página.

Informações sobre a forma de solicitação ou outros assuntos relativos ao programa podem ser obtidas pelo e-mail conciliacao@americana.sp.gov.br, ou ainda pelo telefone (19) 3475-9035. As propostas de acordo direto devem ser feitas até o dia 30 de setembro.