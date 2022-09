Prefeitura de Americana convoca credores para conciliação de precatórios

A lista de processos passíveis de acordo também será publicada no Diário Oficial e poderá ser consultada por meio do sistema Americana Digital

A Prefeitura de Americana publica hoje um edital de convocação dos titulares de créditos de precatórios cíveis, oriundos de ações que tramitaram pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), para apresentar proposta de conciliação.

A lista de processos passíveis de acordo também será publicada no Diário Oficial do Município e poderá ser consultada por meio do sistema Americana Digital, no site da prefeitura: americana.sp.gov.br. Todos os relacionados poderão celebrar termo de conciliação caso aceitem deságio de 40% do montante.

Segundo a administração, o acordo é formalizado junto à prefeitura e o pagamento homologado e realizado pelo TJ-SP, a quem cabe receber e acatar os termos de conciliação. As propostas de acordo devem ser feitas até o dia 30 de setembro.

A ação envolve, inicialmente, os processos de ações de desapropriações e ordinárias de cobrança junto ao TJ-SP. Posteriormente, será aberta aos processos trabalhistas.

A existência da conciliação não afetará o ritmo de pagamentos dos precatórios, que deve ocorrer até 2029, pois a reserva de recursos é distinta, aponta a prefeitura.

O modelo de acordo está disponível no site. Informações sobre a forma de solicitação e outras podem ser obtidas pelo telefone (19) 3475-9002, ou e-mail conciliacao@americana.sp.gov.br.