Prefeitura de Americana convoca 36 aprovados em concurso público

Edital de convocação será publicado nesta terça-feira, no Diário Oficial do Município

A Prefeitura de Americana está convocando 36 profissionais aprovados em concurso público para cargos em diferentes funções. O edital de convocação será publicado nesta terça-feira (6), no Diário Oficial do Município, mas também são enviados telegramas com informações da convocação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O edital convoca aprovados para as funções de: ajudante geral (4 vagas), analista de planejamento e orçamento, assistente social, engenheiro, escriturário (4), escriturário PCD, farmacêutico, médico de família, monitor escolar PCD, monitor escolar (9), oficial administrativo, operador de iluminação, professor de ciências, professor de inglês (5) e professor de educação especial (4).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os convocados devem comparecer no dia 16 de fevereiro, às 14h, no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal, na Avenida Brasil, 85, Centro.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos pode ser consultada no Diário Oficial, disponível a partir desta terça no site da Prefeitura de Americana.