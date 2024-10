Prefeitura de Americana convoca 17 aprovados em concurso público

O edital de convocação será publicado nesta quarta-feira (23) no Diário Oficial

Os profissionais convocados deverão comparecer na prefeitura, no próximo dia 31, às 9 horas - Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana está convocando 17 pessoas aprovadas em concurso público para assumirem seus cargos.

O edital de convocação será publicado nesta quarta-feira (23) no Diário Oficial. Além da publicação, os profissionais recebem um telegrama com informações sobre a convocação.

Serão chamados aprovados nas funções de ajudante geral, cirurgião dentista, motorista de ambulância, professor de creche (5), professor de história, professor de inglês, professor de artes (2), professor de educação fundamental (3), professor de educação infantil e professor de educação especial.

Os profissionais convocados deverão comparecer no Auditório Villa Americana, que fica nas dependências da prefeitura, na Avenida Brasil, número 85, Centro, no próximo dia 31, às 9h.

“Estamos dando continuidade ao processo de contratação dos aprovados em concurso com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento público e servir melhor a população de Americana”, diz o secretário de Administração, Eduardo Flores.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos pode ser consultada no Diário Oficial, disponível no site da prefeitura (www.americana.sp.gov.br) a partir desta quarta.