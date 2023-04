Prefeitura de Americana convoca 14 médicos aprovados no concurso

Um dos médicos vai atuar na UBS Guanabara - Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana vai publicar nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial do município, a convocação de 14 médicos aprovados no concurso público realizado neste ano. São três pediatras, três ginecologistas, um médico da família e sete médicos psiquiatras.

A lista também inclui outros 14 profissionais de diferentes cargos: três ajudantes gerais, um pedagogo, um engenheiro, um escriturário, dois pintores e seis professores desportivos.

A relação completa com os nomes e respectivos cargos constará no Diário Oficial, disponível no site americana.sp.gov.br. A convocação também foi realizada por meio de telegrama.

Esses profissionais deverão comparecer no dia 4 de maio, às 13h30, no auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal, para assumirem suas respectivas vagas.

“Abrir concurso e fazer as convocações é valorizar profissionais de carreira, além de oferecer um serviço cada vez melhor à população”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

Essa é a terceira convocação realizada pela prefeitura neste ano. Nas outras duas oportunidades, o Executivo convocou, ao todo, 42 profissionais.

Substituto

Agora, a administração começa a chamar os médicos. Um deles será o substituto de Raphael Costa, que foi desligado da UBS (Unidade Básica de Saúde) Guanabara. Conforme o LIBERAL noticiou nesta semana, moradores fizeram uma manifestação pelo retorno dele à unidade.

Querido pelos pacientes, Raphael pertencia ao quadro do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), e a Secretaria de Saúde o dispensou na quinta-feira passada, sob a justificativa de que convocaria o médico da família aprovado no concurso público.

Ao todo, 30.277 pessoas realizaram as provas nos dias 22 e 29 de janeiro. Eles concorreram a 298 vagas, distribuídas em 92 cargos.