A OSC (Organização da Sociedade Civil) Brazilian Kids Kare foi contratada pela Prefeitura de Americana para fazer o acolhimento de até 20 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

O evento de formalização do termo de cooperação foi realizado nesta terça-feira (29), no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) da Vila Amorim.

Evento de formalização do termo de cooperação foi realizado nesta terça, no CREAS – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O acordo deve desafogar os abrigos de Americana. Em abril de 2023, o LIBERAL mostrou que o Lar Dona Anita, administrado pelo Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus), tinha atingido a lotação de 25 menores.

Por sua vez, a Aama (Associação Americanense de Acolhimento) já tinha ocupado 29 das 30 vagas disponíveis. Até então, essas eram as únicas associações que ofereciam o serviço de acolhimento no município.

“Esse acordo vem para dar qualidade nesse serviço de acolhimento, porque é difícil atender essas crianças e adolescentes, ainda mais com capacidade acima do que é o ideal para os abrigos”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A contratação da OSC foi intermediada pelo ex-jogador de futebol Gabriel “Pituco” Sacilotto, que se disse amigo dos fundadores da associação.

Acordo deve desafogar os abrigos de Americana – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O contrato tem duração de 18 meses, ou seja, até março de 2025. A Brazilian Kids Kare, além de Americana, realiza o acolhimento de crianças em Goiânia (GO), Parnamirim (RN), São Luís (MA) e Teresina (PI).

Comida e amor

“Nós vamos dar comida boa, roupas boas, brinquedos bons e muito amor, porque essas crianças precisam ser amadas e ser acreditadas. Deus ama as criança, então ele só precisa de canais. E eu sou uma pessoa que me entreguei para isso”, disse Reinhard Fritz Hirtler, presidente e fundador da Brazilian Kids Kare.

Reinhard é austríaco e intermedia investimentos internacionais no projeto que está estabelecido no Brasil.

De acordo com o prefeito Chico Sardelli (PV), a contratação supre a demanda da administração e “deixa um pouco de folga para respirar”, após cobranças do poder judiciário e do MP (Ministério Público).

Drogas são principal motivação para problemas

A promotora da Infância e Juventude do município, Renata Calazans, contou que os casos mais comuns nos quais a criança é retirada do núcleo familiar são de pais envolvidos com uso de drogas.

Ela ainda explicou que o aumento no número de crianças acolhidas, conforme noticiado pelo LIBERAL em abril, tem relação com a ampliação da rede de assistência social.

“Hoje, temos as expansões dos CREAS, CRAS e dos sistemas de fortalecimento de vínculo, isso leva a um maior número de profissionais com olhar voltado para essas crianças. Consequentemente, temos uma melhor identificação de situações de risco”, concluiu.