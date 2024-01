Objetivo é analisar fluxo de veículos das principais vias da região do Jardim Ipiranga, Jardim Brasília e Jardim Terramérica

A Prefeitura de Americana contratou a empresa Tranzum Planejamento e Consultoria para fazer um estudo para melhorar o trânsito na região da Avenida Iacanga, da Avenida Gioconda Cibin e demais vias dos bairros Jardim Ipiranga, Jardim Brasília e Jardim Terramérica. O anúncio foi feito pela administração na tarde desta terça-feira (16).

Avenida Iacanga apresenta congestionamento em horários de pico – Foto: Claudeci Junior / Liberal

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, o primeiro passo do estudo será analisar o fluxo de veículos na região para, posteriormente, serem detectados os pontos que necessitam de intervenções.

Após a conclusão de um relatório, que deverá ser entregue pela empresa à prefeitura até maio deste ano, a equipe técnica da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) irá analisar como as mudanças serão feitas. Não há prazo para as medidas serem implementadas.

O estudo é visto como esperança para alguns moradores e comerciantes dos bairros que serão analisados, principalmente aqueles que possuem imóveis na Avenida Iacanga, muito utilizada por residentes tanto de Americana quanto de Santa Bárbara d’Oeste como acesso à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) ou à zona leste barbarense.

Segundo o aposentado Alcides Mosna, de 72 anos, o trânsito da Iacanga nos horários de pico é intenso. Ele ainda disse que há uma conversão perigosa da Iacanga para a Rua do Zinco, principal trajeto para quem deseja chegar ao Tivoli Shopping.

Por sua vez, o dono de uma farmácia, Jesus Mayoral, 59, sugeriu mudanças no cruzamento da Iacanga com a Avenida Santa Bárbara e na alça de acesso da SP-304 à Iacanga, que frequentemente ficam congestionados, além de criar novas avenidas paralelas.

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) chegou a fazer indicações e requerimentos sobre estudos viários na região, já que, segundo ele, o fluxo de veículos tem aumentado com o desenvolvimento da zona leste de Santa Bárbara e da região do Terramérica.

“É uma área importantíssima e que sofre muito. A Avenida Iacanga hoje é um funil para quem precisa atravessar do Jardim Ipiranga para o Jardim Brasília e vice-versa. O dia todo é esse problema e ele se intensifica nos horários de pico”, afirmou.

Leoncine ainda atentou para o trânsito intenso no pontilhão que passa por cima da SP-304, entre as avenidas Iacanga e Gioconda Cibin, e nas proximidades da Emei Ceci, no Jardim Brasília.