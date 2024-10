Prefeitura de Americana confirma verba para construção de Centro de Referência do Autista

Aporte de R$ 2,5 milhões banca metade do valor total da obra; centro será construído em terreno na Rua Guarujá, no Parque Novo Mundo

Projeto arquitetônico do novo Centro de Referência do Autista, em Americana, já foi concluído - Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

A Prefeitura de Americana confirmou nesta terça-feira (22) o recebimento de um aporte de R$ 2,5 milhões para a construção de um Centro de Referência do Autista, em um terreno de 7 mil m², na Rua Guarujá, no Parque Novo Mundo.

A verba foi destinada por meio de emenda parlamentar da deputada federal Renata Abreu (Podemos), intermediada pelo vereador Leco Soares, do mesmo partido.

O projeto consiste em um espaço especializado no atendimento a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e que disponibilizará atividades educativas e serviços de saúde.

A ideia é alocar no local o Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”, vinculado à Secretaria de Educação, para oferecer ensino ao grupo.

Já a Secretaria de Saúde irá avaliar a contratação de profissionais para fazer o acompanhamento dos autistas, como a realização de terapias ocupacionais e consultas psicológicas.

Atualmente, as famílias precisam entrar na Justiça para que a prefeitura encaminhe as pessoas com TEA para o Núcleo de Especialidades ou para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Segundo a prefeitura, os R$ 2,5 milhões contemplam metade do valor total da obra, orçada em R$ 5 milhões. A outra parte será enviada em uma nova emenda parlamentar de Renata Abreu, que deverá ser habilitada em 2025.

Projetos

Ainda de acordo com o Executivo, o projeto arquitetônico, que tem 1.773,69 m² de área construída, já está concluído. Resta apenas o término dos projetos hidráulico e elétrico para abertura da licitação.

“É com muita alegria que recebemos a informação de que parte desse recurso já foi liberada, uma grande conquista para Americana. Estamos tratando essa questão com o carinho e o cuidado que ela merece, pois sabemos o quanto irá fazer a diferença na vida de tantas pessoas que convivem com esse transtorno”, comentou o prefeito Chico Sardelli (PL).

Prefeito de Americana, Chico Sardelli, entre vice Odir Demarchi e o vereador Leco Soares – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Ao LIBERAL, Leco afirmou que o centro será um ganho em qualidade de vida para as pessoas com TEA e destacou a necessidade de um espaço para diminuir a fila no município, além de oferecer a terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada, traduzido do inglês) – nesta semana, a reportagem noticiou que a prefeitura tem cortado o custeio deste tratamento.

“O centro vem para ajudar, melhorar e aumentar o atendimento. A gente sabe que está crescendo demais [o número de autistas], a Apae [Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais] faz um trabalho de excelência hoje, mas ainda tem uma fila imensa para atender. O autista é autista a vida inteira, então o acompanhamento e o tratamento são para a vida”, ponderou o vereador.