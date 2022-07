Prefeitura de Americana confirma o primeiro caso de varíola dos macacos

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou nesta quarta-feira (27) o primeiro caso de varíola dos macacos no município.

O paciente é um homem de 27 anos, que tem quadro estável e está em isolamento domiciliar, sendo monitorado pela Vigilância e pelo SAE (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia). Não há histórico de viagem do paciente ao exterior e nem de contato com viajantes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Vigilância Epidemiológica reforça a importância dos serviços de saúde em se atentarem aos casos de pacientes com lesões cutâneas (pápulas, vesículas, crostas), em que tenham sido descartadas outras doenças com sintomas similares, como dor de cabeça, presença ou não de febre, linfonodos aumentados, dor nas costas e fraqueza.

Pacientes que tenham viajado para áreas endêmicas ou que tenham tido contato com casos suspeitos ou confirmados também deverão ser monitorados. A transmissão ocorre por contato direto com as lesões e secreções de pessoas infectadas, bem como pela dispersão de gotículas.

Notícia em atualização.