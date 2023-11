A partir de 2024, disciplina será ensinada a todos os estudantes do ensino fundamental da rede municipal

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), confirmou nesta sexta-feira (17) a inclusão do ensino de inglês para os estudantes do 1º ao 5º ano da rede municipal a partir de 2024. Dessa forma, a disciplina será ensinada a turmas do ensino fundamental das escolas mantidas pela prefeitura.

A ampliação curricular atenderá, ao menos, 4,6 mil crianças do 1º ao 5º ano. O Executivo, por meio da Secretaria de Educação, vai contratar cinco professores aprovados em concurso para assumirem as novas aulas. A disciplina já é ministrada para o 6º ao 9º ano da rede.

Prefeito Chico Sardelli entre o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário Vinicius Ghizini – Foto: Secom/Divulgação

No passado, já houve ensino de inglês para alunos do 1º ao 5º ano dos Cieps (Centro Integrado de Educação Pública), mas, em 2015 ou 2016, as aulas foram suspensas por conta das dificuldades enfrentadas pelo município em relação à reposição de profissionais.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Por outro lado, as Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) nunca tiveram essa disciplina, segundo o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A possibilidade de incluir o inglês na grade curricular do 1º ao 5º ano em 2024 já tinha sido noticiada pelo LIBERAL em janeiro deste ano.

“Estamos muito felizes em assegurar a todos os alunos do ensino fundamental de Americana o ensino de inglês. A educação abre portas e cria oportunidades, e me sinto realizado em proporcionar mais conhecimento para nossas crianças e adolescentes”, disse Chico, via assessoria de imprensa.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Haverá aulas de inglês nas 11 escolas de ensino fundamental da rede: Emefs Milton Santos (Praia Azul), Darcy Ribeiro (Jardim da Paz), Florestan Fernandes (Morada do Sol), Paulo Freire (Parque Novo Mundo) e Jonas Correa de Arruda Filho (Vila Margarida); nos Cieps Maria Nilde Mascellani (Jaguari), Oniva de Moura Brizola (Antonio Zanaga), Philomena Magaly Rossetti (São Vito), Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo) e Octávio César Borghi (Cidade Jardim); e no Caic (Centro de Atendimento Integral à Criança) Sylvino Chinelatto (Jardim da Paz).

“Começar a ensinar inglês mais cedo vai tornar nossos alunos ainda mais preparados para o mundo e para a vida moderna e é um orgulho fazer parte desse momento”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).