Prefeitura de Americana confirma a quinta morte por dengue na cidade neste ano

Vítima é uma idosa de 68 anos, moradora do bairro Santa Inês, que morreu em 12 de abril, com o sorotipo 1 da doença

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (2) a quinta morte por dengue no município neste ano. A vítima é uma idosa de 68 anos, moradora do bairro Santa Inês, que morreu em 12 de abril.

Ela foi internada no dia 11 de abril no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, falecendo no dia seguinte. Ela tinha hipertensão, diabetes e insuficiência renal crônica.

Quando foi internada, ela tinha dores musculares, dor de cabeça, dor lombar e leucopenia (baixo nível de glóbulos brancos sangue). Segundo o laudo enviado pelo Instituto Adolfo Lutz, a morte foi causada pelo sorotipo 1 da doença.

Esta é a quinta morte por dengue em Americana neste ano. O primeiro óbito foi de um homem de 60 anos, morador do Centro, que morreu no dia 4 de março; e o segundo foi de uma mulher de 82 anos, do Nova Americana, que morreu dia 26 do mesmo mês.

Já a terceira morte informada foi de um homem de 63 anos, do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que morreu em 31 de março; e a quarta foi uma mulher de 43 anos, moradora do Antônio Zanaga, que morreu em 29 de março.