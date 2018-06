Prefeitura de Americana concede prédio ao Coasseje

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), assinou nesta terça-feira (5) o contrato de concessão de um prédio para o Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus), onde vai funcionar o abrigo mantido pela entidade.

O local, que fica na Rua Sergipe, no Jardim Colina, é onde atualmente funciona o CAM (Centro de Atendimento ao Migrante), cujos últimos pacientes serão removidos para outro endereço, para que o local seja reformado para receber o Coasseje. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“Ainda precisaremos fazer as melhorias e adaptações do prédio, buscando suporte e parcerias para a execução do que for necessário, disse a vice-presidente do Coasseje, Neide Nunes.

De acordo com o secretário de Ação Social de Americana, Ailton Gonçalves, a concessão do prédio vai otimizar os trabalhos do Coasseje com redução de custos, já que atualmente a entidade utiliza duas casas alugadas ao custo total de R$ 8 mil ao mês, valor esse repassado pela prefeitura.

“Hoje o Coasseje usa parte do dinheiro que repassamos para o pagamento de aluguel. Além de proporcionarmos um espaço melhor, o custo será menor”, afirmou o secretário.

Prédio públicos

O prefeito Omar Najar destacou que a concessão faz parte de um trabalho de ocupação dos prédios públicos em substituição a outros alugados, o que permite economia ao município e, ao mesmo tempo, a utilização de um patrimônio da cidade de forma útil à população.

“Estamos pagando um alto aluguel ao mesmo tempo em que temos um prédio que servirá perfeitamente ao trabalho do Coasseje. Além de uma ação que aproveita o patrimônio público da melhor forma, vamos proporcionar um avanço para o atendimento da instituição”, enfatizou o prefeito.