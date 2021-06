Prefeitura de Americana compra 20 mil testes rápidos com verba da câmara

A Prefeitura de Americana comprou 20 mil testes rápidos para detectar o novo coronavírus (Covid-19) com dinheiro do duodécimo devolvido pela câmara. Os exames foram adquiridos por R$ 374 mil sem necessidade de licitação por tratar-se de emergência em saúde pública. A compra foi publicada no Diário Oficial do município desta terça-feira (15). Os testes devem chegar nos próximos dias.

A administração municipal informou que os exames são do tipo antígeno, também conhecidos como testes rápidos. De acordo com a prefeitura, não vai haver testagem em massa. “A estratégia é descentralizar os exames que atualmente são realizados no Hospital Municipal e incluir quatro unidades básicas de saúde, que também realizarão os testes”.

Além disso, segundo a administração, a chegada dos exames possibilitará a realização de testes nos contactantes domiciliares (que moram na mesma casa) de pessoas com resultado positivo para Covid-19.

Ao todo, a câmara devolveu R$ 750 mil à prefeitura. Em entrevista ao LIBERAL, o presidente do Legislativo, Thiago Martins (PV), disse que o dinheiro que sobrasse das compra dos testes – R$ 376 mil – seria investido, de acordo com a prefeitura, na aquisição de bombas de infusão para administração de medicamentos parenteral e reanimador manual adulto. “Com a economia dos testes, vamos conseguir ajudar atendendo outras necessidades”, afirmou.

O LIBERAL questionou a administração municipal sobre a compra das bombas e dos reanimadores, mas não teve resposta.