Prefeitura de Americana começa pavimentação do Asta 1

Serviço será realizado em duas vias do bairro: Avenida Asta 1 e Rua Francisco Cano Sanches

Pavimentação no Asta 1 teve início nesta quarta - Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

A Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) da Prefeitura de Americana iniciou, nesta quarta-feira (6), a aplicação da massa asfáltica nas ruas do Residencial Vila Vitória, mais conhecido como Asta 1, localizado na região do Mathiensen.

No Asta 1, que já conta com rede de galeria pluvial, guias e sarjetas, serão pavimentadas a Avenida Asta 1 e a Rua Francisco Cano Sanches. As duas vias totalizam 3.445,70 metros quadrados.

Paralelamente aos trabalhos no Asta 1, está na reta final a obra de pavimentação do bairro Vila Nova Esperança, o Asta 4. Serão investidos R$ 1.362.396,67 na pavimentação dos dois bairros, além de rede de galeria pluvial, guias e sarjetas do Asta 4.

“Mais dois bairros que receberam esses importantes investimentos em infraestrutura”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Do valor investido, R$ 1 milhão foi destinado pelo deputado estadual Delegado Olim (PP). A verba foi intermediada pelo secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto. A contrapartida da prefeitura será no valor de R$ 362.396,67, e a tramitação documental para os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.