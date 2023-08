Trabalhos começaram pela Rua Alexandre Georgette, no bairro Recanto Azul, nesta sexta-feira

A Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) de Americana iniciou nesta sexta-feira os serviços de pavimentação asfáltica na região da Praia Azul. Os trabalhos começaram pela Rua Alexandre Georgette, no bairro Recanto Azul.

Serviço de pavimentação é realizado na Praia Azul – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

Após a implantação de galeria pluvial, guias e sarjetas, a prefeitura começou a aplicação da massa asfáltica. A administração também vai pavimentar a Rua Francisco Facão, entre as ruas Alexandre Georgette e Quinto Ferramola, e a Rua Quinto Ferramola, entre as ruas Francisco Facão e a José Naccarato.

O investimento é de R$ 2.827.271,75 e ocorre por meio do programa Nossa Rua, do Governo de São Paulo. Trata-se de uma parceria entre o Estado e o município, intermediada pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

O governo estadual destinou R$ 1,25 milhão, com a contrapartida da prefeitura no valor de R$ 1.577.271,75. A formalização documental do programa Nossa Rua foi efetuada pela Secretaria Municipal de Gestão de Convênios.