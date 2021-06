Americana começa a divulgar lista dos vacinados contra Covid-19

Lista passou a ser disponibilizada no site da prefeitura em atendimento a uma lei aprovada na câmara

A Prefeitura de Americana começou a divulgar nesta sexta-feira (18), em seu site, a lista de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no município. A publicação atende a um projeto de lei apresentado em janeiro deste ano pelo vereador Gualter Amado (Republicanos).

No link, o cidadão pode consultar a relação dos imunizados, que contemplam as seguintes informações: data de aplicação da vacina, cadastro nacional de estabelecimentos de saúde, grupo de atendimento e nome do paciente.

Pela legislação, a prefeitura deve disponibilizar no site oficial do município, com atualização a cada 48 horas.

No mês passado, o Executivo apresentou na câmara um projeto pedindo alterações de algumas exigências previstas na lei. O argumento era de que a prefeitura estava encontrando dificuldades para cumprir a legislação em função da exigência da lotação e do cargo da pessoa vacinada, dois itens não incluídos no Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar a campanha de vacinação estadual.