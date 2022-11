Prefeitura de Americana cobra cerca de R$ 500 mi em dívidas de contribuintes

Governo municipal ajuizou 7 mil processos este ano para receber R$ 24 milhões - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana cobra, ao todo, cerca de R$ 500 milhões em ações de execução fiscal contra devedores inscritos na Dívida Ativa. Só neste ano, entre 1º de janeiro 31 de outubro, a administração municipal entrou com 7 mil processos, pelos quais busca o ressarcimento de aproximadamente R$ 24 milhões.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os números foram informados pelo próprio Executivo, em resposta ao LIBERAL. A prefeitura diz que tem agido “na sua função obrigatória na arrecadação de receita”.

“A prefeitura tem obrigação de buscar judicialmente a recuperação de receita, inexistindo qualquer foco de atuação em aumentar o número de ações. A quantidade em si de ajuizamentos se dá conforme a demanda de inadimplência, o que pode variar de exercício para exercício”, comunicou.

A execução fiscal ocorre quando o contribuinte não cumpre com suas obrigações. Primeiro, há a inscrição do débito na Dívida Ativa, e depois o município ingressa com a ação.

O executado é citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida acrescida de juros, multa de mora e acréscimos relativos às custas processuais.

Em 2018, conforme a prefeitura informou ao LIBERAL à época, houve um refinamento no trabalho do setor responsável pelas cobranças, com qualificação da equipe e modernização do software e dos equipamentos.

Essa melhora teria ajudado no aumento do número de ações. Antes, havia devedores que sequer sabiam da dívida, pois as cobranças chegavam ao endereço errado.

ANOS ANTERIORES. A atual gestão não soube informar quantas ações de execução fiscal ajuizou em 2021. Mas, por enquanto, o número deste ano está abaixo na comparação com 2019 e 2020.

Conforme o Executivo informou ao LIBERAL em maio de 2021, o município distribuiu 12.892 execuções em 2019 e 10.015 em 2020 – esses são os números totais dos anos.

As ações envolvem falta de pagamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbana), ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e taxas, além de obrigações não tributárias, por falta de recolhimento de multas e preços públicos.