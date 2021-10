Prefeitura de Americana busca R$ 25 milhões para obras

22 out 2021 às 07:33

Aprovado em 1ª discussão, projeto autorizativo prevê instalação de semáforos na rotatória do portal, recape e pavimentação

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira, em primeira discussão, um projeto de lei da prefeitura que autoriza financiamento de R$ 25 milhões para a realização de obras viárias.

Esse dinheiro seria destinado para serviços de recapeamento, pavimentação e instalação de semáforos na rotatória do portal da cidade. A propositura, que entrou no Legislativo em regime de urgência, ainda precisa passar mais uma vez por votação dos vereadores, o que deve acontecer na próxima semana.

Se o texto for aprovado novamente, o Executivo fará o financiamento junto ao Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual.

Conjunto semafórico na rotatória do portal também está nos planos – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Com essa verba, a prefeitura promete recapear “diversas vias públicas” do município. Na justificativa da proposta, a administração diz receber “uma demanda muito grande de solicitações” de tapa-buraco, que se trata apenas de uma solução temporária – neste ano, há uma média de 21 pedidos por dia.

Segundo a prefeitura, o recapeamento solucionaria esse problema e, consequentemente, traria economia ao erário, além de melhor qualidade de vida à população.

O projeto também prevê pavimentação asfáltica das avenidas Pastor Lázaro de Campos, Ricieri Covessi e Marginal do Córrego Santa Angélica. Essas obras permitiram a interligação entre as avenidas Nossa Senhora de Fátima e Bandeirantes.

“Será mais uma alternativa de trajeto para os usuários, desafogando o trânsito de vias importantes atualmente sobrecarregadas de veículos, caminhões e ônibus, além de contribuir com a melhora significativa da mobilidade urbana e do transporte público do município”, aponta a administração.

Outro serviço previsto é a remodelação da geometria viária e a instalação de conjunto semafórico na rotatória do portal, onde, de acordo com a administração, 50 mil veículos passam diariamente. Já existe projeto pronto para isso.

A prefeitura cita que o trecho apresenta “altos índices de acidentes”. Também afirma que os ônibus perdem um tempo “considerável” em congestionamentos nessa região da cidade.

A administração municipal precisará pagar o financiamento em até 96 meses, com taxa total de 6% ao ano acrescida da Selic, que costuma variar conforme a inflação. Em caso de adimplência, a taxa cai para 3%.

“Nós estamos fazendo dentro da capacidade de endividamento da prefeitura. De forma nenhuma vamos fazer aquilo que não esteja ao nosso alcance”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

Na votação desta quinta, só dois vereadores foram contra a aprovação da proposta: Dr. Daniel (PDT) e Gualter Amado (Republicanos).