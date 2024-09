Prefeitura de Americana busca nova OS para continuar com serviço 24h no PA do Zanaga

A Prefeitura de Americana quer contratar uma OS (Organização Social) para administrar o PA (Pronto Atendimento) do Zanaga. A manifestação de interesse foi publicada na última terça-feira (3), no Diário Oficial. Atualmente, a unidade já é gerida de forma compartilhada com uma terceirizada, a Hygea Gestão e Saúde Ltda., de Curitiba (PR), mas o vínculo terminará em janeiro de 2025.

Ao LIBERAL, o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, afirmou que foi feito um estudo de viabilidade e como não há concurso vigente para médicos na cidade, será necessária a contratação de uma empresa para dar sequência ao atendimento 24h.

Unidade já é gerida de forma compartilhada com uma terceirizada, a Hygea Gestão e Saúde Ltda – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“Com a OS, podemos contratualizar todo o serviço. A entidade vencedora assumirá a operacionalização e a gestão, ofertando o atendimento e tendo responsabilidade pela manutenção completa da instalação predial”, apontou.

Além de não ter certame vigente, a administração tem encontrado dificuldades para admitir médicos concursados.

Em julho deste ano, a reportagem noticiou que uma empresa será contratada, com investimento previsto em R$ 6,5 milhões, para fornecer ginecologistas/obstetras e pediatras às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) devido às vagas não preenchidas por meio de um concurso público realizado em 2023.

Ampliação

O secretário adjunto ainda afirmou que haverá ampliação no atendimento do PA do Zanaga, já que a licitação irá prever as contratações de dois clínicos gerais e um pediatra 24h.

Hoje, a unidade conta com um profissional para atender crianças e adolescentes das 7h à 1h, após mudança anunciada em abril deste ano.

“Podemos padronizar os serviços e a estrutura nos mesmos moldes das atuais UPAs [Unidades de Pronto Atendimento], que têm sido motivo de orgulho e elogio”, comentou Fábio.

Em Americana, as UPAs Dona Rosa e São José, bem como o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) são geridos pela OS Santa Casa de Chavantes.

Já o PA do Zanaga é, desde 2020, operacionalizado pela Hygea, com contrato inicial de R$ 5,5 milhões. Este vínculo terminará em janeiro de 2025 e não tem mais possibilidade de ser prorrogado.

Por cinco anos, a empresa forneceu 46 funcionários, entre médicos, enfermagem, recepcionista e limpeza, para cobertura dos plantões da unidade.